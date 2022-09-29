وزير النقل يزور احدي ورش شركة طوكيو مترو الخاصة بخط TOZ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - وزير النقل يزور احدي ورش شركة طوكيو مترو والخاصة بخط TOZAI حيث شاهد الوزير نظام عمل الورشة وكافة اعمال الصيانة بها ( الوقائية – الخفيفة – الجسيمة التي تستغرق حوالي شهر) بالإضافة الي مشاهدة اعمال فحص الشروخ في البواجي والاكسات باستخدام الموجات الفوق صوتية حيث أوضح مسئول الشركة ان هدف الشركة من كافة اعمال الصيانة ان يصل عمر القطار في التشغيل من 40 الي 50 عاماً ورفع معدلات السلامة والأمان و ان الشركة تقوم حالياً بإعادة تأهيل 14 قطارا من قطارات خط TOZAI