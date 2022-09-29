شركة «طوكيو مترو» تعرب عن الاهتمام الكبير بإدارة الخط الرابع بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، مركز تدريب طوكيو مترو، حيث كان فى استقباله رئيس الشركة التى أنشئت عام 1926 وتقوم بإدارة وتشغيل وصيانة 9 خطوط مترو بالعاصمة اليابانية طوكيو بإجمالى أطوال 195 كم والتى تنقل حالياً 5.2 مليون راكب يومياً وهو المركز المختص بتدريب جميع العاملين على كافة أعمال تشغيل والصيانة لتوفير أعلى مستوى للأمان والسلامة للراكب.





وأكد رئيس شركة طوكيو مترو، وفقا لبيان صحفى لوزارة النقل، على أن الشركة قدمت عرضا لصيانة الخط الثانى للمترو كما تباحث الجانبان حول قيام شركة طوكيو مترو بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق حيث أبدى رئيس طوكيو مترو الاهتمام الكبير لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع بالشراكة مع متسوبيشى اليابانية.

ثم قام الوزير بجولة تفقدية داخل مركز التدريب اطلع خلالها على كيفية تدريب العاملين على صيانة ماكينات عبور الدخول والخروج وصيانة كافة الأنظمة بكافة المعدات والأنظمة بالمحطات كما شاهد الوزير أعمال التدريب التى تتم فى خط مترو ريل الذى يبلغ طوله 700 متر لتدريب العاملين بالإضافة إلى اطلاع الوزير على كيفية تدريب قائدى القطارات على أحدث أنواع المحاكيات.

ثم توجه الوزير بعد ذلك لزيارة إحدى ورش شركة طوكيو مترو والخاصة بخط TOZAI حيث شاهد الوزير نظام عمل الورشة وكافة أعمال الصيانة بها (الوقائية – الخفيفة – الجسيمة التى تستغرق حوالى شهر) بالإضافة إلى مشاهدة أعمال فحص الشروخ فى البواجى والاكسات باستخدام الموجات الفوق صوتية، حيث أوضح مسؤول الشركة أن الهدف من كافة أعمال الصيانة أن يصل عمر القطار فى التشغيل من 40 إلى 50 عاماً ورفع معدلات السلامة والأمان وأن الشركة تقوم حالياً بإعادة تأهيل 14 قطارا من قطارات خط TOZAI.

كما عقد الوزير اجتماع موسعا مع المكتب الاستشارى اورينتل استشارى مشروع الخط الرابع للمترو، حيث أكد الوزير على ضرورة الإشراف التام على كافة المراحل التنفيذية للمشروع وأن يكون التنفيذ وفقا لقياسات الجودة العالمية نظرا لأهمية الخط الرابع للمترو ودوره المستقبلى فى خدمة المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصرى الكبير، وربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلا عن استيعاب حركة النقل السطحى الكثيفة على مسار الخط مثل منطقة الهرم، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئى.