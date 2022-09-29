اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى تهدى الرئيس السيسى جائزتها الدولية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى تسلم صباح اليوم الخميس الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرا لما يقدمه من دعم لهم. وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية.

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