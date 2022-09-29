توجيهات مهمة فى اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - ترأس أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاجتماع الدورى لمجلس الجامعات الأهلية، بحضور أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية المنبثقة عنها جامعات أهلية، وذلك بمقر الوزارة.





وأشار الوزير إلى اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بحضور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ لعرض الإستراتيجية المُستقبلية للتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بعد إجراء حوار مجتمعى لأطراف المنظومة الجامعية والبحثية حولها.

وأشاد الوزير بالدعم غير المسبوق من القيادة السياسية لدعم منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يأتى فى إطار المشروع القومى للتوسع فى إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، وتعد هذه الجامعات نموذجًا دوليًّا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع، وتعمل وفقًا لأحدث النظم الدولية، وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال ما تقدمه من برامج دراسية متميزة وحديثة.

وأضاف عاشور أن الجامعات الأهلية تُسهم فى تحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة فى مجال التعليم العالى حتى عام 2050، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمى والتطبيقى، بما يؤهل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بيئة مناسبة للبحث العلمى، تُسهم فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.

وأكد الوزير أهمية عقد الجامعات الأهلية اتفاقيات تعاون مع الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المُتميز، لتبادل الخبرات وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى ضرورة انتهاء الجامعات الأهلية من كافة التجهيزات المطلوبة لبدء الدراسة فى أول أكتوبر المقبل، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التى تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ومعايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه عاشور بالتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد فى الحرم الجامعى من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسى الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.

كما أشار الوزير إلى ضرورة اهتمام الجامعات بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية، والفنية، والثقافية، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات الأهلية، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية والمتطرفة.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالنواحى المالية والإدارية؛ بما يدعم انتظام سير العملية التعليمية داخل الجامعات الأهلية مع بدء العام الدراسى الجديد 2022 – 2023.