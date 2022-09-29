رئيس جامعة القاهرة يوجه بإعلان الجداول الدراسية والاندماج على منصة Thinqi

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس جامعة القاهرة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية واستعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد 2022 - 2023.





واستهل مجلس جامعة القاهرة اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث السابق.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر لعمداء الكليات على الأداء المتميز خلال العام الدارسى الماضى على كافة المستويات التعليمية والبحثية والاهتمام بالأنشطة الجامعية، وختامها بأداء الامتحانات وإعلان نتائج الطلاب فى جميع الكليات.

واستعرض مجلس الجامعة، خطاب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والذى أشاد فيه بجهود الجامعة فى التعاون الإيجابى والبناء المبذول فى دعم مبادرة أشبال مصر الرقمية والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث أشاد الوزير بإنجاز مهمة أداء الاختبارات بجودة عالية وفى وقت قصير بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية طب قصر العينى وإجراء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة الانتهاء من اللمسات الأخيرة للاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء العام الدراسى الجديد على الوجه الأكمل، وإعلان الجداول، وبدء المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، والاندماج فى منصة Thinqi بعد النجاح الذى حققته الجامعة فى منصة بلاك بورد وجورميه، مشددا على كافة الكليات فى استخدام وتوظيف أجهزة التابلت فى عمليات التحول الرقمى والتعليم والبحث العلمى والإدارة والتفاعل مع بنك المعرفة، وإضافة سؤال حل المشكلات وتدريب الطلاب عليه خاصة مع الكليات النظرية وذلك إلى جانب البابل شيت.

كما شدد الدكتور الخشت، على ضرورة تكثيف الجهود لمراجعة كافة البنود والجوانب المتعلقة بالدراسة بشكل فورى والمتابعة المستمرة لها، والتواصل المباشر والفورى بين الإدارات، مشيرًا إلى أن الجامعة ستنظم حفل تخرج أوائل الكليات بقاعة الاحتفالات الكبرى، وتنظيم حفلات التخرج لدفعات الكليات تحت الإدارة الكاملة للكلية ووفقًا للتقاليد الجامعية العريقة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل اللوائح بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020 - 2025، وتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمى، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، ويساهم فى تحقيق أهداف رؤية الدولة المصرية 2030.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تعديل عدد من اللوائح الدراسية بمختلف الكليات بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، كما وافق المجلس على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجامعة وكلياتها وكبرى المؤسسات والجامعات الدولية المرموقة.

ووافق المجلس أيضًا على تعديل اللائحة الأساسية والمالية لصندوق الرعاية الطبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى إطار تحسين وضبط جودة الخدمة الطبية.