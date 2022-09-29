5 مشروعات مصرية تفوز بجوائز عالمية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن هذا الفوز يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، على قدرة الدولة المصرية لانجاز المشروعات التنموية وفق ارقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهى المحددات والمعايير التى طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ويشدد على الالتزام بها فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

وكانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية، أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منها.