اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل: الرئيس السيسى مشيد نهضة مصر الحديثة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى رسالة تلقاها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من اتحاد المؤسسات الإسلامية فى البرازيل أعرب الاتحاد فيها عن شكره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بانى نهضة مصر الحديثة، والداعم لقضايا أمته العربية والإسلامية، والراعى لشؤون الأقليات المسلمة ومساجدها ومراكزها وجمعياتها الدينية الوسطية وخطابها الوسطى المستنير.
كما أكد الاتحاد فى رسالته نجاح المؤتمر الدولى للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الثالث والثلاثين الذى عقد فى القاهرة 24 و25 سبتمبر الجارى بعنوان: الاجتهاد ضرورة العصر، الذى خرج العلماء من خلاله بوثيقة مهمة هى وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد، والتى ستساهم لا محالة فى تحريك عجلة الاجتهاد والتجديد والتنوير فى عالمنا الإسلامى.
وأكد الاتحاد أن وزارة الأوقاف المصرية من أنشط الوزارات فى عالمنا الإسلامى اليوم فى عهد الدكتور محمد مختار جمعة، فالمجهودات الجبارة التى تقوم بها وزارة الأوقاف فى خدمة الإسلام والمسلمين ونشر منهج الوسطية والاعتدال، مع التصدى بحزم وعزم للتيارات المنحرفة التى تعمل على زعزعة استقرار الأوطان، ونشر أفكار التطرف والإرهاب، أعادت لمصر مجددا أمنها الروحى وإشعاعها الدينى والحضارى، ولا ينكر هذه المجهودات إلا متكبر ومعاند.
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