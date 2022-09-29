«الأنباء» تبرز عمق العلاقات مع مصر فى الذكرى الثانية لحكم أمير الكويت

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، فى عدد خاص بمناسبة الذكرى الثانية على تولى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، مقاليد الحكم بالبلاد، العلاقات (المصرية- الكويتية) والتعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين وعمق تلك العلاقات التاريخية والوطيدة وسبل التعاون المثمر بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.





ونوهت الصحيفة لاستقبال أمير الكويت للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 22 فبراير الماضى، والحوار الأخوى خلال اللقاء، وتأكيد أمير الكويت للرئيس السيسى خلال الحوار الودى الذى دار بينهما أننا نعتز بآرائكم وملاحظاتكم، مشيدا باهتمام الرئيس السيسى وحرصه الدائم على مصلحة البلدين الشقيقين مصر والكويت. وتابعت الصحيفة أن اللقاء، الذى وصفته بالأخوى بين الرئيس السيسى وأمير الكويت تم خلالة استعراض أوجه التعاون المختلفة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين الشقيقين وسبل التعاون إيذاء تلك الموضوعات.

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