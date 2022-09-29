حكم شراء حلوى المولد النبوى الشريف.. الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - حكم شراء حلوى المولد النبوى الشريف 2022

وقالت دار الإفتاء على موقعها الإلكترونى بـ شبكة الإنترنت، موضحة حكم شراء حلوى المولد النبوى 2022: "إظهار الفرح بمولد النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، بشراء الحلوى والتهادى بها جائز شرعًا، بل هو أمر مستحبّ مندوب إليه؛ لتعلقه بحب النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، ولا يعد هذا من البدعة المذمومة ولا من الأصنام فى شيء".

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وأضافت: "الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف والفرح بها من أفضل الأعمال وأعظم القربات، ويندب إحياء هذه الذكرى بكافة مظاهر الفرح والسرور، وبكل طاعة يُتقرب بها إلى الله عز وجل، ويَدخُل فى ذلك ما اعتاده الناس من شراء الحَلوى والتهادى بها فى المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" رواه البخارى وأصحاب السنن وأحمد، فكان هذا الصنيعُ منهم سُنةً حسنة".

حكم شراء حلوى المولد النبوى الشريف 2022

وتابعت دار الإفتاء موضحة حكم شراء حلوى المولد النبوى الشريف 2022: "كما أن التهادى أمر مطلوب فى ذاته؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "تَهَادوْا تَحَابوْا"، رواه الإمام مالك فى "الموطأ"، ولم يَقُم دليل على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه فى وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخُرى؛ كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".

واستطردت: "نص العلماء على استحباب إظهار السرور والفرح بشتى مظاهره وأساليبه المشروعة فى الذكرى العطرة لمولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول الحافظ السيوطى فى "حسن المقصد فى عمل المولد": "يستحب لنا أيضًا إظهارُ الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات. ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين ابن الجزرى قال فى كتابه المسمى "عرف التعريف بالمولد الشريف" ما نصه: "قد رُؤِى أبو لهب بعد موته فى النوم، فقيل له: ما حالك، فقال: فى النار، إلا أنه يخفف عنى كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعى ماءً بقدر هذا - وأشار لرأس أصبعه - وأن ذلك بإعتاقى لثويبة عندما بشرتنى بولادة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وبإرضاعها له".

حكم شراء حلوى المولد النبوى الشريف 2022

وتابعت عن حكم شراء مولد النبوى الشريف 2022: "أما الزعم بأن شراء الحلوى فى المولد النبوى الشريف 2022 أنها أصنام، وأنها بدعة وحرام، وأنه لا يجوز الأكل منها، ولا إهداؤها، فهو كلام باطل يدل على جهل قائليه بالشرع الشريف، وضحالة فهمهم لمقاصده وأحكامه؛ فإنها أقوال مبتدعة مرذولة لم يَقُلْها أحدٌ من علماء المسلمين فى قديم الدهر ولا حديثه، ولم يُسبَق أصحابُها إليها، ولا يجوز العملُ بها ولا التعويل عليها؛ إذ فيها تشبيه للمسلمين المحبين لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمشركين العاكفين على الأصنام، وهذا مسلك الخوارج الذين يعمدون إلى النصوص التى جاءت فى المشركين فيحملونها على المسلمين".

أضافت دار الإفتاء: "ويلزم من هذه الأقوال الفاسدة تحريم مظاهر الفرح بمولد النبى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مع مخالفته للفطرة السوية هو مخالف لعمل الأمة المحمدية، فالمسلمون عبر القرون يُهدون ويفرحون بالتوسعة على الفقراء والعيال فى ذكرى المولد الشريف، من غير نكير، فرحًا بمولد الهادى البشير صلى الله عليه وآله وسلم، والنفوس مجبولة على الفرح بمن تحب، والنبى صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم من يُحَبُّ، وأَوْلَى من يُفرَح به، وهذه الدعوى الفاسدة تستلزم تضليل الأمة وتجهيل علمائها عبر الأمصار والأعصار".

حكم شراء حلوى المولد النبوى الشريف 2022

واختتمت دار الإفتاء موضحة حكم شراء حلوى المولد النبوى الشريف 2022: "بناءً على ذلك، فشراءُ حلوى المولد النبوى، والتهادى بها، والتوسعةُ على الأهل والعيال، وما إلى ذلك من مظاهرِ الفرح الدنيوية المباحة بمولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم كلها جائزةٌ شرعًا، ويثاب المسلم على قصده فيها من محبة النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه، وفيها فضلٌ عظيم؛ فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومن باب أَوْلَى مشروعية المظاهر الدينية للاحتفال؛ كقراءة القرآن الكريم، وتلاوة السيرة العطرة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم، وإحياء مجالس الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، والإنشاد والتغنى بمدائحه الكريمة وشمائله العظيمة صلى الله عليه وآله وسلم".