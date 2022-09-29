اتحاد الجمعيات الإسلامية ببوركينا فاسو: السيسى عزز التعاون بين مصر وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد محمود سانوجو الأمين العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية فى غرب بوركينا فاسو، وأبو بكر يوجو عضو رئاسة اتحاد الجمعيات الإسلامية فى بوركينا فاسو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عزز سبل التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الإفريقية.





جاء ذلك فى سالة تلقاها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من أحمد محمود سانوجو الأمين العام لاتحاد الجمعيات الإسلامية فى غرب بوركينا فاسو، وأبو بكر يوجو عضو رئاسة اتحاد الجمعيات الإسلامية فى بوركينا فاسو، أشادا فيها بنجاح أعمال المؤتمر الدولى الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى نظمته وزارة الأوقاف مؤخرا.

وأعربا عن خالص الشكر وأرقى عبارات التقدير لبانى نهضة مصر الجديدة فخر إفريقيا الذى عزز سبل التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما أكدا نجاح أعمال المؤتمر الدولى الذى عقد فى القاهرة 24 و25 سبتمبر الجارى بعنوان: الاجتهاد ضرورة العصر ، الذى كانت جلساته العلمية متميزة، وأثراه الجهابذة من العلماء بآرائهم واقتراحاتهم وجاءت مخرجاته لتتناسب مع تطلعات الأمة الإسلامية فى وثيقة القاهرة لتعزيز ثقافة الاجتهاد، مباركين لمصر دورها القيادى للأمة، وسهرها على رعاية شئونها، فى ظل قيادة حكيمة وشعب وفى.