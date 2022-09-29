البابا تواضروس يترأس القداس الاحتفالى بمرور 60 عاما على تأسيس الأسقفية

جدة - نرمين السيد - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات القداس الإلهى، اليوم الخميس، من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية؛ بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بإقامة القداس الإلهى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، والشخصيات العامة.





ومن المقرر أن يتم تكريم أسماء مجموعة من الشخصيات التى تركت أثرًا كبيرًا خلال فترة خدمتها بأسقفية الخدمات، وإلقاء الضوء على جهودهم ودورهم فى هذه الخدمة العريقة.

وقال قداسة البابا تواضروس - فى كلمة، أمس، خلال اجتماع الأربعاء، الأسبوعى- إن الكنيسة تحتفل على مدى يومين بمناسبة مرور 60 سنة على إنشاء أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه الأسقفية أنشأها قداسة البابا كيرلس السادس، وسام لها أول أسقف هو الأنبا صموئيل الذى استشهد فى حادث المنصة عام 1981، والذى ظل ما يقرب 20 سنة يقود هذه الأسقفية باقتدار بالغ جدًّا، وقام بأعمال عظيمة، والحقيقة كان محبوبًا فى مصر ومن البابا كيرلس وأيضًا محبوبًا من كل الهيئات الخارجية والتعاون مع الكنائس الموجودة فى العالم.

وأضاف: "عبْر تاريخ الأسقفية مرَّ عليها عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، الأنبا أثناسيوس والذى كان مطرانًا لبنى سويف، وقاد الأسقفية لشهور معدودة، وأيضًا الأنبا سيرابيون ظل مسؤولًا عن الأسقفية لمدة 10 سنوات، ثم الأنبا يوأنس، والذى ظل حوالى 20 سنة، وحاليًا المسؤول عن الأسقفية الأنبا يوليوس منذ 7 سنوات، ومعه فريق عمل كبير.

ونوه بأن الاحتفال بمرور 60 سنة على كيان كبير يخدم ويقدم نموذجا رائعا للخدمة المنظمة، والخدمة الناجحة والخدمة المنتشرة فى كل ربوع مصر، ومن الأشياء الجميلة أنه يوجد تعاون مع أسقفية الخدمات وجهات عديدة فى الدولة، وهذا تعاون مشترك جميل، و"كما شاهدنا من عدة أيام احتفالية (بنت الملك)، وهو أحد مشروعات الرعاية الاجتماعية، وهذا المشروع تحت مظلة أسقفية الخدمات، وهذه مناسبات طيبة نعيش بها ونتمتع بها، ونشكر ربنا عليها".