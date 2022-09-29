وزير الصحة يناقش مع وفد البنك الدولى الخطط المستقبلية للتعاون (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير الإقليمى للتنمية البشرية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى كيكو ميوا والوفد المرافق لها، لمناقشة تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى.





رحب الوزير بوفد البنك الدولى، مثمنا التعاون معهم فى حزمة المشروعات التنموية فى المجال الطبى مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية عام 2018، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون فى مجال تنمية صحة الأسرة، من خلال دعم البرامج التى تنفذها الوزارة وتهدف إلى زيادة الوعى الصحى بالصحة الإنجابية وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بالواحدات الصحية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دعم الكوادر البشرية التى تقدم تلك الخدمات.



وأضاف عبدالغفار، أن الوزير ناقش الخطط المستقبلية للتعاون بين المجلس القومى للسكان والبنك الدولى، منها برنامج الخريطة المميكنة للمشروعات السكانية فى مصر، ليصبح دليل يحتوى على بيانات ومعلومات موحدة، للاستفادة منها فى الخطط المستقبلية الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالقضية السكانية، ووجه الوزير الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان بأهمية توحيد الجهود المبذولة فى هذا الشأن.



وتابع عبدالغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بمختلف المحافظات، وكذلك دعم البنية التحتية لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، كما تم مناقشة التعاون فى برامج الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.



وأشار عبدالغفار، إلى مناقشة التعاون بين المعهد القومى للتغذية والبنك الدولى، لدعم مشروعات التغذية، بهدف دعم برامج تحسين النظم الغذائية بتوفير غذاء صحى لحياة أفضل، وكذلك خفض نسب الإصابة بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال.