- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رحب الوزير بوفد البنك الدولى، مثمنا التعاون معهم فى حزمة المشروعات التنموية فى المجال الطبى مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية عام 2018، بهدف دعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون فى مجال تنمية صحة الأسرة، من خلال دعم البرامج التى تنفذها الوزارة وتهدف إلى زيادة الوعى الصحى بالصحة الإنجابية وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بالواحدات الصحية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دعم الكوادر البشرية التى تقدم تلك الخدمات.
وأضاف عبدالغفار، أن الوزير ناقش الخطط المستقبلية للتعاون بين المجلس القومى للسكان والبنك الدولى، منها برنامج الخريطة المميكنة للمشروعات السكانية فى مصر، ليصبح دليل يحتوى على بيانات ومعلومات موحدة، للاستفادة منها فى الخطط المستقبلية الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالقضية السكانية، ووجه الوزير الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان بأهمية توحيد الجهود المبذولة فى هذا الشأن.
وتابع عبدالغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل بمختلف المحافظات، وكذلك دعم البنية التحتية لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، كما تم مناقشة التعاون فى برامج الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.
وأشار عبدالغفار، إلى مناقشة التعاون بين المعهد القومى للتغذية والبنك الدولى، لدعم مشروعات التغذية، بهدف دعم برامج تحسين النظم الغذائية بتوفير غذاء صحى لحياة أفضل، وكذلك خفض نسب الإصابة بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يناقش مع وفد البنك الدولى الخطط المستقبلية للتعاون (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.