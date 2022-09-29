توجيهات الرئيس السيسى بتطوير صناعة مستلزمات التشييد والبناء تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان الرئيس: حشد إمكانات الدولة الإنتاجية لتلبية احتياجات التنمية وسد الفجوة الاستيرادية ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس السيسى وجه بتوفير كل عوامل النجاح، لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة فى أعمال مشروعات التشييد والبناء، ولاسيما المعدات والآلات، وذلك فى ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخم على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية التى تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، ويسهم فى سد الفجوة الاستيرادية، وتوفير العملة الأجنبية، بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محليا.

وأشارت الأهرام إلى أن ذلك يأتى خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الإستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب هشام السويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص.

ونقلت الأهرام عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة فى توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتحت عنوان الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أناب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الـدفـاع والإنـتـاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأضافت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكى قام بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل.

وتحت عنوان الفريق أول محمد زكى يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته إلى الإمارات ، ذكرت صحيفة الأخبار ، أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له، عاد إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة بدأت بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حـرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين الشقيقين. والتقى الفريق أول محمد زکی مع محمد بن أحـمـد البواردى وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وتحت عنوان رسالة من السيسى إلى رئيس الوزراء اليابانى يسلمها وزير النقل ، ذكرت صحيفة الأخبار أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، سلم رسالة موجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فوميو كیشیدا رئيس الوزراء اليابانى.

وأشارت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير هيروكازو كاتسونوس أمين عام مجلس الوزراء اليابانى، يرافقه السفير محمد أبو بكر، سفير مصر فى طوكيو.

وتحت عنوان الحكومة تتوسع فى المناطق الحرة لتحقيق نقلة نوعية فى مجالات الاستثمار ، ذكرت صحيفة المصرى اليوم أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد اهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية فى المجالات الاستثمارية من خلال التوسع فى المناطق الحرة العامة والخاصة فى عدة محافظات، والتى ساهمت فى توفير فرص العمل المباشرة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة برئاسته، أمس، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المنطقتين الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، لافتا إلى أهمية المؤتمر الاقتصادى الذى تقرر عقده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر المقبل، والذى كلف به الرئيس، لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوى الخيرة وممثلى مجتمع الأعمال.

وعرض رئيس الوزراء الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادى، والمحاور التى تم التوافق عليها خلال أيامه الـ3، منوها بأنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل إعلان الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكترونى خاص به، لتلقى المقترحات والآراء الخاصة.

على جانب آخر، أشار «مدبولي» إلى الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP 27، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، إذ إن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيمه، من أجل الخروج بهذا الحدث الدولى المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر.

وأوضح مدبولى، أن الحكومة تتابع عن كتب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن ثم تعمل دوما على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تواصل جهودها لتأمين احتياطى أمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بتعزيز ملف الأمن الغذائى وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزى.

وتحت عنوان حجازى يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم حول استعدادات العام الدراسى الجديد ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا بديوان عام الوزارة لمناقشة استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسى.

وفى السياق ذاته تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مقترحا بعودة نظام التحسين فى الثانوية العامة بشرط عدم تجاوز عدد سنوات الرسوب وسداد الرسوم الدراسية كاملة.

وعلمت الأهرام أن الوزارة سوف تتقدم بتعديل تشريعى على قانون التعليم بهدف تطبيق نظام التحسين فى امتحانات الثانوية العامة، ورفعه إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس النواب، ويتضمن تعديل بعض المواد الخاصة بنظام التحسين فى الثانوية العامة.

كما علمت الأهرام أن التعديل على قانون التعليم والخاص بقرار عودة نظام التحسين فى امتحانات الثانوية العامة يختلف عن نظام التحسين المتعارف عليه فى الماضى، حيث ينص المقترح الجديد على السماح للطالب الناجح فى الثانوية العامة بإعادة السنة الدراسية كاملة إذا أراد تحسين المجموع الخاص به، ووفقا للقانون الحالى فإنه يمنع الطالب الناجح بالثانوية العامة من إعادة السنة الدراسية مرة أخرى ولذا وجب التعديل التشريعى.

وأضافت أن المقترح يختلف تماما عن نظام التحسين المتعارف عليه، والذى يعنى أن الطالب إذا حصل على مجموع لا يرضيه فى مادة أو مادتين خلال امتحانات يونيو، فله الحق فى عمل تحسين وخوض المادتين فى أغسطس لتحسين درجاته: «وأن هذا القرار ليس رسميا ويحتاج تعديلا تشريعيا أولا».