درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم الخميس حالة الطقس اليوم الخميس... ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشرقية معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح ليلا على بعض المناطق؛ مما يقلل الاحساس بإرتفاع نسبة الرطوبة خلال تلك الفترات. حالة الطقس اليوم الخميس... وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى الصغرى القاهرة 36 24 العاصمة الادارية 36 24 6 اكتوبر 37 23 بنهـا 36 24 دمنهور 35 24 كفر الشيخ 35 23 المنصورة 36 23 دمياط 32 24 بورسعيد 31 24 الإسماعيلية 37 23 السويس 36 24 الزقازيق 36 23 شبين الكوم 36 24 طنطا 35 23 شلاتين 39 28 الاسكندرية 35 23 العلمين الجديدة 35 23 وادى النطرون 36 24 مطروح 35 23 السلوم 36 24 سيوة 38 23 العريش 32 24 رفح 31 23 الطور 35 25 كاترين 32 18 رأس سدر 35 24 نخل 35 16 طابا 34 24 نويبع 36 25 حلايب 34 27 شرم الشيخ 37 26 الغردقة 39 27 مرسى علم 40 28 الفيوم 37 23 بنى سويف 38 23 المنيا 40 24 أسيوط 40 24 سوهاج 41 25 قنا 42 26 الأقصر 41 26 أسوان 42 27 الوادى الجديد 41 28 أبوسمبل 41 27 أبو رماد 38 28 رأس حدربة 34 26

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