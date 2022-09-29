هل يجوز التأمين على السيارات؟

جدة - نرمين السيد - حكم التأمين على السيارات

جاء ذلك، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ردا على سؤال: "هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالى فى حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟".

وأجابت دار الإفتاء: "التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو فى معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه فى حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل فى التعاون على البر والتقوى المأمور بهما فى قول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".

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