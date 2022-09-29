هل يجوز التأمين على السيارات؟

جدة - نرمين السيد - حكم التأمين على السيارات
جاء ذلك، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ردا على سؤال: "هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالى فى حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟".
وأجابت دار الإفتاء: "التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا، وهو فى معنى المؤازرة والتكافل؛ لأنه فى حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة، وداخل فى التعاون على البر والتقوى المأمور بهما فى قول الله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى".
حكم وضع الأموال فى البنوك
وكشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم إيداع الأموال فى البنوك.
وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، نصًا: "إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا فى شيء، بل هو من العقود المستحدثة التى تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات فى الفقه الإسلامى وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم".
وأضافت الإفتاء: "الأرباح التى يدفعها البنك للعميل هى عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".
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