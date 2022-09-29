الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء

جدة - نرمين السيد - موعد انخفاض درجات الحرارة

موعد انخفاض درجات الحرارة... وزفَّت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشرى سارة للمواطنين بشان درجات الحرارة، حيث أعلنت أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض تدريجى لـ درجات الحرارة بدءا من يوم الإثنين المقبل على جميع الأنحاء.

وعلى صعيد متصل، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس حارا رطبا على السواحل الشرقية معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة... ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بإرتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .