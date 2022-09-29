وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - وأشاد الوزير خلال الاجتماع بفكرة إنشاء هذا الصرح العظيم متوجهاً بالشكر للقائمين على هذا المشروع وما تحقق من إنجازات فى هذا الصرح الثقافى الضخم، لافتا إلى أن المتحف المصرى الكبير يعد أحد أهم برامج الإنفاق العام للتوظيف وتوفير فرص العمل ودعم السياحة وتحفيز وتمكين القطاع الخاص لخلق منتج سياحى جديد وتجربة سياحية خاصة تخاطب وتجذب جميع شرائح السائحين وخاصة السائحين ذات الإنفاق المرتفع، مما يعمل بدوره على زيادة الإنتاجية والأرباح.

كما وجه الوزير الشكر للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق على ما بذله من مجهود وما تحقق من إنجازات فى مشروع المتحف المصرى الكبير، موجها له خطاب شكر وتقدير نيابة عن أعضاء المجلس، على ما قدمه من إسهامات وما حققه من إنجازات خلال رئاسته لهذا المجلس من خلال معرفته وعلمه بعلم الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى ما قام به من إنجازات أخرى منها ما قام به من ثورة تشريعية فى القوانين المنظمة للقطاع السياحى والتى لم يتم تحديثها منذ السبعينيات مؤكدا على أن الوزارة سوف تكمل على ما هو قائم فى البيئة التشريعية لمواكبة التطور التكنولوجى الذى يحدث فى قطاع السياحة والآثار على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى تعظيم دور الوزارة كمُنظم ورقيب، مستعرضا ما تقوم به الوزارة ولا سيما فى ظل أهمية صناعة السياحة ودورها فى الاقتصاد القومى للبلاد.

من جانبه أكد اللواء مهندس عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف والمنطقة المحيطة به حيث وصلت إجمالى نسبة إنجاز الأعمال بالمبنى الرئيسى والموقع العام إلى 99.8%، كما تم الانتهاء من الأنظمة الأمنية والمعلوماتية بنسبة 97%.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ مبنى التحكم الأمنى، وميدان المسلة المعلقة، والهيكل الإنشائى لمتحف مراكب الملك خوفو، وكذلك الواجهات الخارجية لمتحف مراكب الملك خوفو، وقاعة الملك توت عنخ آمون. كما تم الانتهاء من الأعمال الهندسية لقاعات العرض الدائم بنسبة 90%، فضلا عن الانتهاء من أعمال تجهيزات العرض المتحفى، والتى تتضمن عددا من الفتارين، وقواعد للقطع الأثرية، وكذا وحدات التثبيت بنسبة متقدمة، وتم أيضًا تنفيذ أعمال إنشاء الأسوار والبوابات الأمنية بنسبة 90%.

واستعرض آخر مستجدات الأعمال فيما يتعلق بملف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف.

وفى نهاية الاجتماع وجه وزير السياحة والآثار بضرورة مراجعة تجربة الزائرين بالمتحف منذ الدخول وحتى انتهاء الزيارة والتأكد من أنها تجربة متميزة تجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل.