عودة مياه الشرب إلى 6 مناطق كبرى بـ الجيزة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح العطل الكهربى المتسبب فى إيقاف محطة مياه الجيزة عن ضخ المياه إلى عدة مناطق مؤثرة بالمحافظة.





وقالت الشركة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح فى وقت قياسى، وإعادة تشغيل المحطة، ومن ثمَّ إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيا للمناطق المتأثرة.

جدير بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، أعلنت منذ ساعات انقطاع المياه عن مناطق: "الدقى والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل".

وأرجعت شركة مياه الشرب سبب الانقطاع إلى حدوث عطل كهربائى مفاجئ بالكابل المغذى لمحطة مياه، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة بكامل طاقتها.

واشارت إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح والمتوقع الانتهاء منها خلال ساعتين وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

ولفتت إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.