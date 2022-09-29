وقالت الشركة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح فى وقت قياسى، وإعادة تشغيل المحطة، ومن ثمَّ إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيا للمناطق المتأثرة.
جدير بالذكر، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، أعلنت منذ ساعات انقطاع المياه عن مناطق: "الدقى والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل".
وأرجعت شركة مياه الشرب سبب الانقطاع إلى حدوث عطل كهربائى مفاجئ بالكابل المغذى لمحطة مياه، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة بكامل طاقتها.
واشارت إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح والمتوقع الانتهاء منها خلال ساعتين وإعادة ضخ المياه للمواطنين.
ولفتت إلى أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة مياه الشرب إلى 6 مناطق كبرى بـ الجيزة (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.