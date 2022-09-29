تعليم الدقهلية: 3660 مدرسة أنهت استعداداتها لاستقبال 1.5 مليون طالب

جدة - نرمين السيد - أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن 3660 مدرسة بجميع المراحل التعليمية فى مراكز ومدن وقرى المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال مليون و557 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسى الجديد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده شعبان، اليوم الأربعاء، مع مدير إدارة الأمن بالمديرية ومديرى أمن الإدارات التعليمية لمتابعة ما تم من استعدادات أمنية تمهيدا لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وبحسب بيان صحفى صدر عن المديرية، فقد تناول الاجتماع مناقشة ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين والمنشآت التعليمية.

ووجه ناصر بالتأكيد على مديرى المدارس بوضع نظام دقيق ومحكم يكفل التحقق من شخصية المترددين على المدرسة مع تحديد ميعاد ثابت معلن لأولياء الأمور لتلقى طلباتهم بما لا يعطل سير العملية التعليمية أثناء اليوم الدراسى.

وكلف مديرى الأمن باتخاذ كافة التدابير اللازمة التى من شأنها التعاون المتبادل بين أجهزة الأمن المعنية بهدف إعداد إجراءات وقائية مناسبة فى الحفاظ على أمن الطلاب والعاملين مع التأكيد من سلامة كافة وسائل الحماية المدنية بالإدارات التعليمية والمدارس ووضع خطط الإخلاء لكل منشأة وتدريب العاملين والطلاب فى تفعيل خطط الإخلاء بالمدارس والمنشآت التعليمية لنشر الوعى ضد أخطار الحريق والكوارث.

وشدد على ضرورة المرور على المدارس بصفة مستمرة ومراجعة كافة أسوارها من الخارج وحصر الإشغالات حولها ومنع الباعة الجائلين حول المنشآت التعليمية.