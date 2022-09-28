محافظ أسوان: «فارس» لديها مقومات لتكون أول نموذج للقرية الذكية الخضراء

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان، أشرف عطية، أن قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو لديها العديد من المقومات التنموية والمشروعات الخدمية والتى تؤهلها بجدارة لتكون أول نموذج للقرية الذكية الخضراء المستدامة فى مصر.





وأشار عطية، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إلى أنه من ضمن المشروعات الجارية بالقرية مشروع إنشاء محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 2000 م3/ يوم بنسبة تنفيذ 85 %، ومشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين، وإنشاء وحدة الإسعاف بنسبة 95% لكل منهما، بالإضافة إلى مشروع رفع كفاءة محطة مياه الشرب النقالى لزيادة طاقتها من 25 إلى 50 لتر/ ثانية، ومشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بنسبة 60% للربط مع محطات الطاقة الشمسية لسد إحتياجات القرية من هذه الطاقة النظيفة بنسبة 100%، فضلا عن مشروع إنشاء 6 عمارات بإجمالى 48 وحدة سكنية ملحقة بها 48 حظيرة للماشية بنسبة 95%.

ووجه عطية، مسئولى الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بمركز كوم أمبو بإشراف من نائب المحافظ أحمد شعبان بتوفير كافة أوجه التعاون والتنسيق وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير أعمال لجنة المتابعة المشتركة بين وزارة التخطيط والشركة الاستشارية "E-Consult" خلال جولتها التفقدية بقرية فارس لتفقد الإجراءات والتدخلات التنموية الجارية لاستيفاء المعايير والاشتراطات اللازمة لحصول القرية على شهادة الاعتماد الدولى كنموذج للقرية الخضراء الذكية والمستدامة.

وقال إن ذلك يعتبر من أهم ثمار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ومشروعاتها التنموية الفعالة والتى أحدثت طفرة كبيرة للمرافق والبنية التحتية والخدمات الجماهيرية، بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة ومنها قرية فارس.

وأوضح أن قرية فارس تضم عددا من المحطات لانتاج الطاقة الشمسية بطاقات مختلفة تشمل (26 و200 و500 ميجا وات)، فضلا عن عدد من المشروعات الزراعية الاستثمارية ومساحات شاسعة مزروعة بمحاصيل المانجو والبلح وغيرها من المحاصيل الموسمية تتم زراعتها وريها بالأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه.

ومن جانبه، أكد أحمد شعبان، أن الجولة التفقدية للجنة المتابعة تشمل تفقد الموقف التنفيذى لحزمة المشروعات التنموية والخدمية الجارية ضمن مبادرة (حياة كريمة)، بجانب حصر ورصد مستوى خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية والبريدية بالقرية، فضلا عن عقد لقاءات مفتوحة مع الأهالى لمناقشة الاحتياجات والمطالب الجماهيرية والوقوف على نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف وتنميتها من أجل ضمان الحصول على أعلى درجات للتقييم وتحويل قرية فارس لتكون بحق أفضل قرية خضراء ذكية وصديقة للبيئة.