واستعرض سفير مصر لدى روسيا الاتحادية أولويات وأهداف الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذى يعقد فى شرم الشيخ خلال الفترة 6-18 نوفمبر 2022، كما نوه إلى جهود الدولة المصرية فى قيادة العمل المناخى عبر إرساء مثال يحتذى به، وذلك من خلال تدشينها لاستراتيجية تغير المناخ 2050 وتحديث اسهاماتها الوطنية لخفض الانبعاثات المؤثرة سلبا على المناخ.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية لمنتدى ECUMENE تعقد بمشاركة عدد من ممثلى الحكومات، والمنظمات الدولية والبنوك الروسية والمجتمع المدنى والأكاديمى، وتركز على عدد من الموضوعات المحورية كتغير المناخ والتنوع البيولوجى والتنمية المستدامة وتحول الطاقة وتمويل المشروعات البيئية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى موسكو يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى ECUMENE 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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