سفير مصر فى موسكو يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى ECUMENE 2022

جدة - نرمين السيد - شارك السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو، فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى ECUMENE 2022 الذى يعقد فى موسكو برعاية الأكاديمية الروسية للعلوم والأمم المتحدة خلال الفترة 28-30 سبتمبر 2022.





واستعرض سفير مصر لدى روسيا الاتحادية أولويات وأهداف الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والذى يعقد فى شرم الشيخ خلال الفترة 6-18 نوفمبر 2022، كما نوه إلى جهود الدولة المصرية فى قيادة العمل المناخى عبر إرساء مثال يحتذى به، وذلك من خلال تدشينها لاستراتيجية تغير المناخ 2050 وتحديث اسهاماتها الوطنية لخفض الانبعاثات المؤثرة سلبا على المناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثانية لمنتدى ECUMENE تعقد بمشاركة عدد من ممثلى الحكومات، والمنظمات الدولية والبنوك الروسية والمجتمع المدنى والأكاديمى، وتركز على عدد من الموضوعات المحورية كتغير المناخ والتنوع البيولوجى والتنمية المستدامة وتحول الطاقة وتمويل المشروعات البيئية.