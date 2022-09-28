مصر تدين هجوما تعرض له العراق وتؤكد مراقبتها عن كثب التوترات بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 10:33 مساءً - أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاستهداف الذي تعرضت له مناطق بإقليم كردستان بالعراق الشقيق، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين، في تعد سافر على سيادة وأمن العراق.

وفى هذا الإطار، تقدمت مصر بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وقد أشار البيان إلى أن مصر تراقب التوترات التي تشهدها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة، وتحذر من تداعياتها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.