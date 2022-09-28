سفير مصر فى تنزانيا يشارك فى افتتاح فعاليات البعثة التجارية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر لدى تنزانيا فى افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية المكونة من قطاعات الكيماويات والأسمدة والأثاث خلال الفترة من 26-30 سبتمبر 2022.





وينظم الفعاليات المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة والمجلس التصديرى للأثاث والمكتب التجارى المصرى بدار السلام، وبتمويل من بنك مصر، والتى استهلت بإفتتاح الإجتماعات المباشرة بين الوفد المصرى الذى ضم ممثلين عن 24 شركة مصرية متخصصة فى قطاعات الكيماويات والأسمدة والأثاث، وممثلى الشركات التنزانية المعنية. وقد حضر الافتتاح من الجانب التنزانى عدد من المسئولين أبرزهم السيدة "لطيفة خميس" المدير العام لهيئة تنمية التجارة الخارجية التنزانية، والسيد "زكى مبينا" نائب المدير التنفيذى لجمعية القطاع الخاص التنزانية.

واستعرض السفير المصرى فى كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات البعثة التجارية المصرية التطورات الإيجابية العديدة التى تشهدها العلاقات المصرية التنزانية خلال السنوات الأخيرة فى مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لاسيما فى ضوء الزخم الذى تشهده هذه العلاقات منذ الزيارة الهامة والناجحة للسيد الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية لدار السلام فى شهر أغسطس 2017، والتى منحت دفعة قوية لعلاقات البلدين فى مختلف المجالات، فضلا عن الزيارة الهامة للرئيسة التنزانية "سامية حسن" لمصر فى شهر نوفمبر 2021.

ومن جانبها، أكدت المدير العام لهيئة تنمية التجارة التنزانية فى كلمتها على أهمية البعثة التجارية المصرية والاجتماعات المباشرة بين الجانبين، لما تمثله من فرصة مناسبة لاستكشاف فرص التعاون التجارى بين مصر وتنزانيا، الأمر الذى من شأنه تعزيز العلاقات التجارية وإقامة شراكات اقتصادية بين البلدين، مبدية تطلعها لزيادة حجم التبادل التجارى وقيمة الاستثمارات المصرية فى تنزانيا.