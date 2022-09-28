محافظ دمياط تؤكد أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وينعقد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل، فى إطار الجهود الوطنية للتعامل مع البعد البيئى والتغيرات المناخية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، فى بيان اليوم الأربعاء، أن تلك المشروعات التى تم تقديمها عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية سيتم اختيار 18 مشروعا فقط منها من خلال اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أنه سيتم اختيار المشروعات خلال مؤتمر سيعقد شهر أكتوبر المقبل بحيث يتم حشد التمويل والاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ، عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة، وذلك بالفئات الستة للمبادرة والتى تتمثل فى "المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".
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