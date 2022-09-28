جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران شركة العربية، اشتبه رمضان محمود بادى مأمور الأمن الجمركى، وأحمد حسن مأمور مكافحة التهرب الجمركى، وأحمد محمد أمين مأمور تفتيش الركاب، فى الراكب "ص. ح. ز" مصرى الجنسية.
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد جمال مأمور الفحص، تحت إشراف حسن على أبو الفتوح مدير إدارة الفحص الجمركى، تلاحظ وجود أجسام متماثلة ومعتمة.
وبالعرض على عاطف عبد الشافى، مدير الجمرك، تم تشكيل لجنة من حكم عبد الحافظ مأمور تفتيش الركاب وأمير يسرى رئيس قسم تفتيش الركاب، بحضور مقدمى الإخبارية، لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 30 علبة من عقار سينترام centrum و30 علبة بانادول اكسترا Panadol و 15 علبة أوستيو كير Osteocare و 12 علبة فيروجلوبين و4 علبة سولبادين Solpadeine بإجمالى 91 علبة بعدد 6069 قرص و20 علبة بعدد 200 أمبول من عقار ميثيكوبال Methy cobal مخبأة داخل حقائب الراكب.
قرر محمد متولى، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، رقم 29 لسنة 2022.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدرى هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا، والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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