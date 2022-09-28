الزراعة: السيسى أولى اهتماما لتوفير احتياجات مصر من الثروة السمكية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن الثروة السمكية من أساسات توفير البروتين فى مصر، مشيرا إلى أن مصر لديها 5 بحيرات كبرى، بالإضافة إلى البحرين المتوسط والأحمر.





وقال الصياد، خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى اهتماما غير عادى خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير احتياجات مصر من الثروة السمكية والتصدير للخارج. وأشار إلى أنه مع التطور الكبير التى تشهده البحيرات، كان لا بد وأن تكون هناك هيئة اقتصادية لكى تديرها، كاشفا عن سن تشريع وإصدار قانون لإنشاء الهيئة. وأكد أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يهتم بكل ما يخص البحيرات وتنميتها والثروة السمكية، وأن مجلس الإدارة يضم كل الوزارات المعنية، موضحا أن الجهاز منوط به تحديد أقصى استفادة من البحيرات ووضع الخطط لتنميتها، وأن وزير الزراعة السيد القصير وضع البنود الرئيسية لعمل الجهاز.

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