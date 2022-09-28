أخبار مصرية

انقطاع المياه عن الدقى والعجوزة والمهندسين بسبب عطل مفاجئ بمحطة الجيزة

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق الدقى والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل.
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث عطل كهربائي مفاجئ بالكابل المغذي لمحطة مياه، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة بكامل طاقتها، وجار العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح والمتوقع الانتهاء منها خلال ساعتين وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا