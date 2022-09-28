البحيرة ترفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء وموسم الأمطار

جدة - نرمين السيد - رفعت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار القادم وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة وسيول، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة.





وأكدت محافظة البحيرة، فى بيان، أنها ستتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة بالتعاون مع كافة المديريات الخدمية، فضلا عن قيام إدارة الأزمات بالمحافظة بجولات مكثفة للوقوف على درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسيب الترع والمصارف، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار واختبار قدرتها على مواجهة الأمطار، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار البيان إلى المتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات من الناحية الفنية والأطقم العاملة عليها، وجاهزية محطات الصرف الزراعى ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى وكافة المجارى المائية، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، وكذلك أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، والمزلقانات والمعابر غير الآمنة وغير الشرعية وغلقها وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها.