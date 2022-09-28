انت الان تتابع خبر عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي.. لازم تعرف عشان مضيعهاش من ايدك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي من أبرز الأشياء التي يفكر فيها الكثير من المواطنين، وهو من المشروعات القومية الهامة التي تقوم الدولة بتنفيذها، وخصصت وزارة الإسكان العديد من الوحدات السكنية من ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

عقوبة بيع شقق الإسكان الاجتماعي

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وهي التصريحات الخاصة بها في الفترة الأخيرة، وأيضاً أن الأولوية تكون عن الإعلان الحالي من وحدات مشروع سكن لكل المصريين لكلاً من محدودي ومتوسطي الدخل، ويتم تسليمها بعد 18 شهر.

ووفقاً إلى نص القانون معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي ويكون بشكل غير قانوني يعاقب بالحبس لمدة عام، وغرامة لا تقل عن عام والمالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بواحدة من العقوبتين وهذا بجانب رد الوحدة السكنية مرة أخرى.