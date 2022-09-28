انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة القبض على العزبي مالك الصيدليات الشهيرة.. جبنالكم المستور والرد القاطع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت صيدليات العزبي بالكشف عن حقيقة القبض على العزبي مالك الصيدليات الشهيرة، وهو الخبر الذي انتشر منذ قليل على صفحات التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإلكترونية المختلفة، حيث ذكرت المواقع أنه هارب من 500 سنة سجن.

أول رد من العزبي بعد شائعة القبض عليه في أحد الأكمنة

وأكدت الصيدليات أن خبر إلقاء القبض على الدكتور أحمد العزبي رئيس مجلس الإدارة في أحد الأكمنة غير صحيح، وأن ما انتشر هو عبارة عن معلومات لا تعتبر إلا إشاعة كاذبة وهو بصحة جيدة ويمارس حياته اليومية بشكل يومي.

وحرص الدكتور أحمد العزبي مالك الصيدليات الشهيرة على الرد على ما انتشر حول توقيفه من رجال الأمن بتهمة التهرب من تنفيذ الكثير من الأحكام القضائية، وقال “إنه لم تصدر ضده أي أحكام نهائية، وإن المنازعات القضائية التي تعرضت لها شركاته جاءت بسبب ارتباك طبيعي لأعمالها نتيجة ما تمر به الأسواق، و أن الارتباك الذي حدث بسبب ظروف السوق، نتج عنه منازعات عادية”، وأضاف أنه لا يوجد أي أحكام واجبة النفاذ تجاه.