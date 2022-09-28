انت الان تتابع خبر عاجل – قطع المياه عن هذه المناطق في الجيزة منذ قليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الجيزة أنه عن قطع المياه اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 في مناطق الدقى والعجوزة، وبين السرايات، والمهندسين، وشارع الجيزة، وشارع النيل.وأوضحت مياه شرب بني سويف، أنه تم قطع المياه منذ قليل ، بسبب حدوث عطل كهربائي مفاجئ بالكابل المغذي لمحطة مياه الأمر ا الذى أدى إلى توقف المحطة بكامل طاقتها.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.