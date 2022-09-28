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بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 ويبدأ العام الدراسي الجديد 2022/2023 يوم 1 أكتوبر القادم 2022، وهذا لكل الطلاب في المدارس الرسمية واللغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات، وسط الكثير من الإجراءات الأمنية والاحترازية الشديدة، وذلك لسير العملية التعليمية بسلام في المدارس وأمان.

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انت الان تتابع خبر مشروع مترو الإسكندرية.. معلومات كتيرة عنه عشان الكل يعرفها والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - ينتظر عدد كبير من المصريين مشروع مترو الإسكندرية، وذلك لأنه يعد نقلة حضارية كبيرة لعروس البحر المتوسط، حيث أنه من اسرع وسائل المواصلات المفضلة والبديلة للقطار القديم، وهذا بجانب أنه له قيمة بيئية مميزة.

معلومات كثيرة عن مشروع مترو الإسكندرية

ويعتبر مشروع مترو الإسكندرية من أبرز الأشياء التي تحتاج إلى تحديث وكهربة خط القطار ويكون بطول 21.5 كم إسكندرية أبو قير بغرض تحويله لمترو، وتصل قيمته لـ مليار و700 مليون يورو طبقاً لاتفاقية وزارة النقل التي تمثلت في كلاً من:

-تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ 250 مليون يورو.

 
 

– تمويل بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 750 مليون يورو.

– تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 250 مليون يورو.

– تمويل البنك الآسيوي لتنمية البيئة الأساسية بقيمة 250 مليون يورو.

– الخزانة العامة المصرية تمول المشروع بما يوازي 200 مليون يورو.

مترو الإسكندرية بديل قطار أبو قير

وتصل مسافة مترو الإسكندرية 21.7 كيلو متر، وسوف يربط بين أبو قير ومحطة مصر كمرحلة أولي بديلاً إلى مسار قطار أبو قير، ومن المرتقب أن تصل لمرحلتين الثانية والثالثة له للعجمي ثم لبرج العرب، وسوف يرتبط مع القطار السريع “العين السخنة والعلمين ومطروح”.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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