بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 ويبدأ العام الدراسي الجديد 2022/2023 يوم 1 أكتوبر القادم 2022، وهذا لكل الطلاب في المدارس الرسمية واللغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات، وسط الكثير من الإجراءات الأمنية والاحترازية الشديدة، وذلك لسير العملية التعليمية بسلام في المدارس وأمان.

انت الان تتابع خبر مشروع مترو الإسكندرية.. معلومات كتيرة عنه عشان الكل يعرفها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر عدد كبير من المصريين مشروع مترو الإسكندرية، وذلك لأنه يعد نقلة حضارية كبيرة لعروس البحر المتوسط، حيث أنه من اسرع وسائل المواصلات المفضلة والبديلة للقطار القديم، وهذا بجانب أنه له قيمة بيئية مميزة.

معلومات كثيرة عن مشروع مترو الإسكندرية