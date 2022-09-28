انت الان تتابع خبر الإجازات الرسمية في أول أسبوع بالمدارس 2023.. دي آخر إجازات في العام الجاري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفضلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس أيام قليلة، وهو يبدأ يوم السبت القادم 1 أكتوبر 2022، وآخر الإجازات الرسمية للعام الجاري هي في أول أسبوع من الدراسة، ويستعد لها جميع أولياء الأمور لأنها تكون رسمية لكل الطلاب.

بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023

وسوف تأتي أول إجازة رسمية لجميع الطلاب والمعلمين في المدارس يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 بمناسبة ذكرى نصر حرب أكتوبر، وأما عن الإجازة الثانية الرسمية في بداية الدراسة بالمدارس هي إجازة المولد النبوي الشريف، ويحصل كل الطلاب والمعلمين عن الإجازة الرسمية وهي التي تكون يوم 8 أكتوبر 2022 بمناسبة المولد النبوي الشريف، وترحل الإجازة من منتصف الأسبوع ليوم الخميس.

ويبدأ العام الدراسي الجديد 2022/2023 يوم 1 أكتوبر القادم 2022، وهذا لكل الطلاب في المدارس الرسمية واللغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات، وسط الكثير من الإجراءات الأمنية والاحترازية الشديدة، وذلك لسير العملية التعليمية بسلام في المدارس وأمان.