متحدث الرئاسة: فوز 5 مشروعات مصرية بأفضل أعمال إنشائية عالميا شهادة دولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 08:27 مساءً - أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن فوز خمسة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من اعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، على قدرة الدولة لانجاز المشروعات التنموية وفق ارقى المعايير الهندسية والانشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهى المحددات والمعايير التى طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشدد على الالتزام بها فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

كانت مؤسسة ENR الامريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية اعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لافضل وارقى المشروعات والانشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام ٢٠٢٢ ضمت حوالى ٣٤ مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات:

- أفضل مشروع نقل في العالم "محطة عدلي منصور التبادلية".

- افضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- افضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل".

- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس".

- افضل مشروع بيئي فى العالم "مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية".