انت الان تتابع خبر إصدار تصاريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية.. التضامن تكشف إجراءات الحصول عليه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار اليوم الأربعاء قراراً بخصوص طلبات تصريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية والعديد من المنظمات الإقليمية، وتم الكشف عن الشروط الخاصة بإصداره للجميع مؤخراً لأنه من الأشياء الهامة.
إصدار تصاريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية
وجاء في القرار رقم 500 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2022 في مادته الأولي أن تؤدي المنظمات الأجنبية غير الحكومية والمنظمات الإقليمية عند طلب التصريح بشكل رسمي، وهو يصل لـ 50 ألف جنيه مصري، ويقدم بالدولار أو اليورو، والتحصيل من خلال وسائل الدفع الإلكتروني على حساب الدولار الأمريكي رقم 5620120000000085 في بنك مصر وحساب اليورو رقم 5620130000000072 في بنك مصر، وتذهب الحصيلة لصندوق دعم المشروعات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
شروط إصدار تراخيص عمل للمنظمات الأجنبية أو العربية الغير حكومية
- لابد أن يكون للمنظمة الأجنبية مقر رئيسي في الخارج ويريد أن يفتح فرع في مصر لها.
- يجب أن يتم ممارسة الأنشطة الخاصة بالجمعيات والتي لا يكون الغرض منها الربح وفقاً لقانون الجمعيات.
- وتوافر كل بيانات الأنشطة التي سوف تمارسها المنظمة في مصر.
- ولابد أن تكون في النطاق الجغرافي لمباشرة هذا النشاط وتحديد المدة الزمنية الهامة له حتى يت وضعها التصريح.
- وتحديد الجمعيات التي سوف تقوم المنظمة بتنفيذ الأنشطة الخاصة بها عن طريقها أو التعامل معها.