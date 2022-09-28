انت الان تتابع خبر إصدار تصاريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية.. التضامن تكشف إجراءات الحصول عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار اليوم الأربعاء قراراً بخصوص طلبات تصريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية والعديد من المنظمات الإقليمية، وتم الكشف عن الشروط الخاصة بإصداره للجميع مؤخراً لأنه من الأشياء الهامة.

إصدار تصاريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية