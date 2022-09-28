محافظ المنيا: إزالة 527 حالة تعد أملاك الدولة والأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى إن تمت إزالة 527 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة.





وأكد القاضى، فى بيان اليوم الأربعاء، استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز فى تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، موجها رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وعلى صعيد آخر، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا ياسر بخيت إنه بالتعاون مع مكتب جمعية الأورمان تم إجراء 22 عملية جراحية للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية خلال سبتمبر الجارى من بينها عمليات القلب المفتوح، والقسطرة العلاجية، والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك ضمن قوائم انتظار العمليات الجراحية وفى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وأضاف بخيت أن العمليات الجراحية تمت ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وفى إطار اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لها من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

من جهته، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أنه تم اختيار المرضى غير القادرين من مختلف المراكز والقرى والنجوع بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم؛ للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجا؛ لرفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم.

وأكد أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات فى دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين من خلال الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة.