انت الان تتابع خبر نظام التحسين بالثانوية العامة 2023.. كل المعلومات عنها هتبقي قدامكم هنا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بعقد مؤتمراً صحفياً غداً الخميس، وذلك للإعلان عن التفاصيل الخاصة باستعدادات العام الدراسي الجديد 2022/2023 في ديوان عام الوزارة، ومناقشة كل القضايا الهامة.

معلومات عن نظام التحسين بالثانوية العامة 2023ومن المرجح أن يعلن الدكتور رضا حجازي يعلن غداً عن التفاصيل الخاصة بعودة نظام التحسين في امتحانات الثانوية العامة، والعمل على إجراءات كل التعديلات على قانون التعليم لتنفيذ التعديلات الهامة.

وأما عن نظام التحسين في الثانوية العامة هو نظام يسمح لكل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بإعادة السنة الدراسية الكاملة، في حالة إذا كان يريد أن يحسن المجموع أكثر من مرة، وذلك سواء في المجموع الكلي أو مادة بعينة، وهو سوف يطبق هذا العام بعد أن يتم الإعلان عنها من خلال الوزير وتفاصيله غداً في المؤتمر الصحفي، ويكون متوفر للطالب 3 فرص للتحسين.