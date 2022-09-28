شكرى يتابع مع وزيرة البيئة إجراءات الإعداد لمؤتمر المناخ

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء يأتى فى إطار الحرص على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية للوقوف على كافة مستجدات عملية التحضير والإعداد الجارية لعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، والذى تعول عليه جميع الدول والأطراف الدولية المعنية لتعزيز أجندة وأهداف العمل المناخى الدولى والدفع بها قدماً على كافة الأصعدة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على حرص الدولة المصرية على نجاح المؤتمر الذى يعد أحد أهم الفعاليات فى أجندة العمل الدولى متعدد الأطراف، وتحقيقه أهدافه بنجاح لمصلحة جميع الدول والأطراف المشاركة. كما ناقش الوزيران الإعداد للمشاركة فى الاجتماع التمهيدى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ يومى 3 و 4 أكتوبر القادم بكينشاسا.
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