وزير الطيران يرأس وفد مصر فى اجتماعات الإيكاو بمونتريال 

جدة - نرمين السيد - يغادر القاهرة، مساء اليوم، الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى متوجها إلى مونتريال بكندا حيث يرأس وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة الحادية والأربعين للمنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو".





وتستمر أعمال الجمعية العامة، حتى السابع من أكتوبر المقبل ويشارك فيها وفود 193 دولة أعضاء بالمنظمة فى أول مشاركة دولية للفريق محمد عباس بعد توليه مسئولية وزارة الطيران المدنى. ومن المقرر أن يلقى وزير الطيران كلمة مصر أمام الجمعية العامة للإيكاو حيث يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه مختلف القضايا والتحديات التى تواجه صناعة الطيران ودورها فى دعم جهود الإيكاو والتنسيق الدائم لخدمة النقل الجوى العالمى. تأتى مشاركة مصر فى إطار الحرص على التواجد الفعال فى كافة المؤتمرات واللقاءات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة الطيران انطلاقا من دور مصر الرائد فى مجال الطيران المدنى. يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران عددا من القضايا المهمة المتعلقة بسياسات النقل الجوى والاستدامة ومستقبل الصناعة فى ظل التحديات التى تواجهها وفى مقدمتها أمن وسلامة وبيئة الطيران العالمى والأمن الإلكترونى فى إطار الخطة العالمية لأمن الطيران الصادرة عن منظمة الإيكاو وكذلك سبل مواجهة التغير المناخى والحد من التلوث البيئى وفق خطة التعويض عن الكربون وخفض الانبعاثات فى مجال الطيران الدولى المعروفة باسم "خطة كورسيا" الصادرة عن الإيكاو. تشارك مصر فى أعمال الجمعية العامة للإيكاو بوفد رفيع المستوى يضم الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار سامح الحفنى مندوب مصر فى الإيكاو وعدد من الخبراء والمختصين فى سلطة الطيران المدنى.

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