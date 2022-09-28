مصر تدين الهجوم الذى تعرض له العراق الشقيق

جدة - نرمين السيد - وتقدمت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق فى ضحايا هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأشار البيان إلى أن مصر تراقب التوترات التى تشهدها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة، وتحذر من تداعياتها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
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