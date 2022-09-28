انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة إلغاء العلاج على نفقة الدولة.. بيان الحكومة كشف عن كل حاجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي في مجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة إصدار قرار بـ إلغاء العلاج على نفقة الدولة في كل المحافظات، ولذلك حرص المركز على التواصل مع وزارة الصحة والسكان، وهي التي كشفت الأمر بأكمله لجميع المواطنين.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الصحة وهي التي نفت كل ما انتشر حول إلغاء العلاج على نفقة الدولة في كل المحافظات، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بخصوص هذا الشأن، وشدد على استمرار تنفيذ القرارات الخاص بالعلاج على نفقة الدولة بدون توقف.

ويتم تقديم كل خدماتها الطبية بالمجان من العمليات الجراحية والأدوية والفحوصات الطبية، ويتم إصدار 340 ألفاً و333 قرار علاج على نفقة الدولة في كل المحافظات، وهذا أثناء شهر أغسطس الماضي، وبتكلفة إجمالية وصلت لمليار و415 مليون جنيه، ويلجأ لها الكثير من المواطنين.