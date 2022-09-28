القباج تشهد إطلاق بنك الطعام المصرى لميثاق شرف خدمة الإنسان

جدة - نرمين السيد - ويقوم "ميثاق شرف خدمة الإنسان" على خمس ركائز أساسية تم تطويرها من فلسفة نظريات علمية أساسها الوعى والعقل والتاريخ، حيث الالتزام بمعايير التنمية الاحترافية، والتى تضمن تقديم الخدمات والبرامج للمستحقين بأعلى درجة من المهنية، ومكافحة الوصم الاجتماعى والتجرد من كافة الآراء التمييزية، بالإضافة إلى الالتزام بكافة الأعمال التنموية بالنهج القائم على ضمان حقوق الإنسان، وتحديد الفئات المستهدفة حسب معايير علمية دقيقة دون الانحراف إلى معتقدات أو معارف شخصية أو التعاطف مع حالات فردية، وأخيرا التجرد من كافة أشكال التمييز التى تتعلق بالجنس، العمر، العرق، الدين قاصدين هدف واحد هو خدمة وتنمية الإنسان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة فى عهد رئيس الجمهورية تبذل جهودا مضنية، للارتقاء بالقطاع الزراعى، ودعم جميع العاملين به بعد سنوات من الإهمال والتهميش، ومن ثم لم يكن غريبا أن تنتقل تلك الروح والاهتمام إلى منظمات المجتمع المدنى ونشهد إطلاق بنك الطعام، باعتباره ممثل لهذه المنظمات استراتيجية لدعم صغار المزارعين، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يشهدها العالم ومصر بسبب تشابك ازمة انقطاع سلاسل الإمداد عالميا من تأثيرات جائحة فيروس كورونا، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فهذه الأزمات المركبة أدت إلى زيادة أشكال عدم المساواة وزيادة معدلات الفقر بجميع أشكاله وأبعاده ونقص الأمن الغذائى سواء على المستوى العالمى أو إقليميا.

وأشادت القباج بدور منظمات المجتمع المدنى، موجهة الشكر للسيد رئيس الجمهورية على جعل هذا العام عام المجتمع المدنى، مؤكدة كذلك أن الوزارة تشرف بالشراكة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، خاصة أننا جميعا نهدف لتحقيق المصلحة الفضلى للمواطن.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية تتبنى حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى التى يمكن لجميع العاملين بالقطاع الزراعى الاستفادة منها.

كما نجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر فى أوقات سابقة تسجيل ألقاب عالمية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بتنظيم أكبر قافلة مساعدات غذائية وإنسانية عرفتها التاريخ، لتوفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية فى كافة ربوع مصر.

ووجهت التحية لبنك الطعام المصرى على مشاركته فى هذا الجانب مع الوزارة، بجانب ما نقوم به من توفير سلات غذائية متنوعة للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز التغذية فى الحضانات وبرنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل الذى يستهدف المرأة فى فترة الحمل والرضاعة.

ويحتل قطاع الزراعة والصيد المرتبة الثانية من العمالة غير المنتظمة بنسبة 42.6% من إجمالى العمالة غير المنتظمة بدون.

كما يعتبر عمال الزراعة من أقل فئات المجتمع تغطية بمظلة الحماية الاجتماعية، وهو ما يزيد تعرضها للصدمات الصحية وغيرها من الصدمات حيث يبلغ عدد العمالة وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة "15 سنة فأكثر"نحو 5.23 مليون مشتغل- وهم تقريبا عدد أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة ومنهم واحد مليون عامل يعملون لدى الأسرة بدون أجر.

كما يتركز 30% من العمالة فى ثلاثة محافظات هى البحيرة والشرقية والمنيا، يبلغ عدد المؤمن عليهم من عمال الزراعة والمسجلين على قواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نحو 324 ألف عامل بنسبة تغطية 6.2% فقط، على الرغم من دعم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لعمال الزراعة من خلال تحمل الدولة حصة صاحب العمل وذلك تشجيعا لهم لانضمام لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما يبلغ عدد عمال الزراعة المشمولين بالرعاية الصحية والمسجلين على قواعد بيانات الهيئة العامة للتأمين الصحى تحت فئة تأمين الصحى للفلاح نحو 6.478 مليون فلاح.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه تم إطلاق مبادرة جديدة باسم معاشك بايدك، وهى عبارة عن وثيقة تأمين لتوفير معاش تكميلى للعاملين بقطاع الزراعة للتوافق مع احتياجات العمالة، حيث توفر الوثيقة العديد من المزايا أهمها اختيار سن الاشتراك وقيمة الاشتراك ودورية السداد، وكذا تحديد سن المعاش.

وقد تم إعداد مبادرة معاشك بأيدك بالتعاون بين الوزارة وشركة مصر للتأمينات الحياة والبنك الزراعى المصرى حيث تم إطلاق المبادرة فى يناير عام 2022 فى 20 محافظة، وجارى حصر عدد المشاركين فيها حتى الآن.

وأوضحت القباج أن الوزارة تهتم بملف التمكين الاقتصادى عبر برامج تمويلية، لتيسير وتسهيل إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجالات عديدة منها المشروعات الخاصة بالغذاء والزراعة حيث تستهدف إرساء منظومة متكاملة لدعم الأفراد الأولى بالرعاية ودمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وانتاجية، من خلال الابتكار والشراكة المستدامة مع المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص، حيث وصل عدد المشروعات التى قدمت لها تمويل وزارة التضامن إلى ما يزيد على 360 ألف مشروع بإجمالى 2.8 مليار جنيه، وهى تشمل توفير أدوات إنتاج، خدمات التدريب والتوظيف لدى الغير، وقروض متناهية الصغر، وتأهيل مهنى وحرفى، وتقديم خدمات غير مالية.

كما تم توقيع بروتوكولات تعاون بين منظمة الفاو و14 جمعية أهلية لتحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها فى محافظة المنيا فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، من خلال التمكين الاقتصادى لعدد 2000 امرأة ريفية من صاحبات الحيازات الصغيرة والنساء اللاتى لا يمتلكن أراضى والعاطلات عن العمل فى 10 قرى الأشد فقرا بمحافظة المنيا، بتمويل من الحكومة الكندية قدره 2.7 مليون دولار كندى أى ما يقابل 40 مليون جنيه مصرى مما يمكن النساء من تنفيذ أنشطة مدرة للدخل ورفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، وذلك على مدار 18 شهرا.

كما تتبنى الوزارة عددا من برامج التمكين الاقتصادى المختلفة، التى تستهدف فئات الفلاحين والمزارعين ضمن الفئات المستهدفة، ويأتى على رأسها برنامج فرصة الذى يهدف إلى تخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدى إلى الاستقلالية المالية، وتعزيز سبل التمكين الاقتصادى للراغبين فى الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهى الصغر.