مدبولى: توجيهات رئاسية بتسهيل إجراءات استثمار الأشقاء القطريين فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، السفير سالم بن مبارك آل شافى، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

واستهل سفير قطر اللقاء، بنقل تحيات الشيخ خالد بن خليفة آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرى، إلى أخيه الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنياته بالتوفيق للحكومة المصرية.

وأكد السفير القطرى سعادته البالغة بما شهدته العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، خلال عام واحد منذ توليه منصب السفير، من تطورات إيجابية، خاصة ما تم من زيارتين على مستوى القمة؛ الأولى قام بها إلى مصر الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، والثانية قام بها إلى الدوحة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر، بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن شكره للشيخ خالد بن خليفة آل ثانى، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرى، طالبا نقل تحياته لأخيه الشيخ خالد، وتطلعه للقائه فى أقرب فرصة مناسبة.

وأوضح مدبولى أنه يتابع بصفه شخصية كافة الملفات الخاصة بالمستثمرين، وسيتم تذليل أية عقبات تواجههم، مبديا ترحيبه بعقد منتدى أعمال مصرى - قطرى فى موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.