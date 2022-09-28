القوى العاملة بالشرقية: بدء التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالهادى - وفقا لبيان وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، أنه تم أيضا عقد ندوة توعية حول التعريف بوحدة المساواة، والوقوف على المواد الحاكمة لحق المرأة العاملة فى ظل قانون العمل بمصنع للملابس الجاهزة بمدينة بلبيس بمشاركة 49 من العاملات بالمصنع.
وأوضح أنه تم اليوم بدء البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية كفر محمد أحمد بمدينة منيا القمح والذى يستمر لمدة شهر، بنظام الساعات التدريبية المعتمدة على أيدى مدربين مؤهلين تم اختبارهم بالوزارة.
وأشار إلى أن الندوة التوعوية تناولت اللوائح والقرارات الخاصة بعمل النساء، والتعريف بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة العمل الدولية وقانون العمل، وكيف يتحقق العمل اللائق، وتعريف التمييز وتكافؤ الفرص، فضلا عن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل والحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية.
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