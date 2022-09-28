محافظ الجيزة يترأس لجنة اختيار المشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال اللجنة التنفيذية لدراسة المشروعات المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك لمراجعة المشروعات المقدمة لاختيار أفضل 6 مشروعات سيتم تصعيدها الى اللجنة الوطنية للمبادرة لتمثل محافظة الجيزة.





وأكد المحافظ أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير فى تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمى، بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، ومنسق المبادرة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلى وزارات التخطيط والاتصالات والبيئة والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، بالتزامن مع استعدادات مصر، لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27" فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أنه تم اختيار أفضل 6 مشروعات سيتم تصعيدها إلى اللجنة الوطنية، من إجمالى 168 مشروعا، تم التقدم بهم والمشروع السفير، الذى سيمثل المحافظة، مشيرا إلى أنه روعى خلال عملية اختيار المشروعات المقدمة بالمبادرة، أن تساهم فى خدمة المحافظة ومراعاة الأبعاد البيئية والمناخية والاقتصادية والتأثير بالايجاب على حياة المواطنيين من خلال معالجة وحل عدد من المشاكل والتحديات.

وكشف المحافظ إلى تنظيم لقاء مع أصحاب المشروعات التى وقع الاختيار عليها، لتكريمهم وتقديم الدعم اللازم لهم موجها بضرورة استغلال الأفكار المقدمة بالمشروعات المقدمة، التى لم يقع عليها الاختيار وتطويرها بما يخدم المجتمع.

وتضم فئات المبادرة الست "المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".