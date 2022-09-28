رئاسة الجمهورية: فوز 5 مشروعات مصرية كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم شهادة دولية رفيعة المستوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 06:30 مساءً - أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن فوز خمسة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة في العالم، على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والانشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهي المحددات والمعايير التي طالما يوجه بتطبيقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشدد على الالتزام بها فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

كانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام ٢٠٢٢ ضمت حوالي ٣٤ مشروعاً فازت مصر بخمس جوائز منهم عن مشروعات:

- أفضل مشروع نقل في العالم "محطة عدلي منصور التبادلية".

- افضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- افضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل".

- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس".

- افضل مشروع بيئي فى العالم "مشروع تطوير قري توشكي الجنوبية".