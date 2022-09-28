محافظ أسوان يبحث مع وفد التنمية المحلية معدلات إنجاز مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - بحث أشرف عطية محافظ أسوان، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع وفد الوحدة المركزية لـ"حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية والذى يضم كلا من الدكتور عمر عثمان، وأحمد جعفر بحضور مديرى وحدة حياة كريمة والتخطيط والمتابعة بالمحافظة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 19 مشروعا.





وقال أشرف عطية، فى بيان صحفى، صدر المحافظة، إن اللقاء تناول مشروعات المرحلة الأولى المتعلقة بالإدارة المحلية فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة التى تضم 7 أسواق، و6 مواقف للسيارات، و6 نقاط إطفاء، مع مراجعة موقف استلام المبانى والمنشآت والمجمعات الحكومية، بجانب مراجعة خطط إحتياجات المرحلة الثانية فى أسوان ودراو والمستهدف فيها 103 مشروعات تضم 3 مواقف للسيارات، و7 أسواق، و9 نقاط إطفاء، و23 كوبرى على الترع، و61 رصفا للطرق.

وأوضح أن هناك متابعة ميدانية مستمرة للإسراع فى إنهاء كافة المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها دون السماح بأى تقاعس أو تأخير فى استلام هذه المشروعات لتحقيق العوائد الإيجابية لأهالى القرى المستهدفة فى أقرب وقت ممكن، موضحا أن ذلك يتكامل مع تلافى أى ملاحظات فنية تظهر أولا بأول، بالإضافة إلى محاسبة المقصرين، واستبعاد المقاولين والشركات المتأخرة فى التنفيذ.

ومن جانبه، أشاد وفد وزارة التنمية المحلية بمعدلات الإنجاز لمشروعات الإدارة المحلية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية داخل القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى؛ ما سيساهم بدوره فى تقديم خدمات متميزة، وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين بها على الوجه الأكمل.

يذكر أن مشروعات "حياة كريمة" حققت معدلات إنجاز كبيرة فى مرحلتها الأولى داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليار جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية و116 قرية وتابعا و380 نجعا وكفرا وعزبة بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.