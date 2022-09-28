محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - بحث عصام سعد محافظ أسيوط خلال اجتماعه مع وفد لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية برئاسة أشرف نوير رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية.





وتناول الاجتماع بحث استيفاء متطلبات المرحلة الأولى والثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بناء على التنسيق الذى تم بين المحافظة والوحدة المركزية، فضلا عن المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة بعض المشروعات بالمرحلة الثانية للمبادرة واختيار المشروعات بالتنسيق مع مسئولى المشاركة المجتمعية للمبادرة بالمراكز والأحياء، كما تم الاتفاق على ضرورة حصر المنشآت والمبانى "إنشاء جديد" بالمرحلة الأولى لسرعة إنهاء إجراءات توصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وغاز تمهيدا لاستلامها وتشغيلها.

ورحب المحافظ، خلال كلمته، بوفد قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة ومسئولى الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، مشيدا بالجهود المبذولة والتنسيق المستمر للمتابعة المستمرة للمشروعات التى تم ويجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، مؤكدا على المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" فى مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم فى إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 40 مليار جنيه حتى الآن ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى دار الهندسة ومسئولى جهاز التعمير بالمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ وفقا للاشتراطات ومعايير الجودة ومراعاة الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة فى خدمة المواطنين خاصة فى القرى.

حضر الاجتماع علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وسامية محمد العربى ومصطفى عادل عبدالموجود ومحمد عقاد حسن أعضاء لجنة المتابعة والتفتيش والمهندس أحمد عمر والمهندس محمد جمال عضوا الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة ورؤساء المراكز والأحياء وسوزان محمد راضى منسق مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة بالمحافظة ومسئولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.