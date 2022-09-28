القباج تشارك فى إطلاق تقرير مراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية

جدة - نرمين السيد - شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى إطلاق تقرير مراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية الحماية الاجتماعية.. التعليم.. والصحة ، والذى استضافته وزارة المالية ومجموعة البنك الدولى بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وممثلين عن البنك الدولى.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الإنفاق العام هو أقوى أداة فى يد الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدينية، مشيرة إلى أنه لن تتحقق التنمية المستدامة بدون التكامل الشامل للأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الحماية الاجتماعية مهمة تقوم على تنفيذها العديد من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية.

وأشارت القباج إلى مصر عملت منذ عام 2016 على شمول برامج الحماية الاجتماعية التى تتمثل فى برامج الدعم النقدى إلى الإعانات والإعفاءات الضريبية وبرامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخدمات والصحية.

وقالت القباج إنه تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار القانون الجديد عام 2019 والذى يعمل على تحسين المزايا التامينية المقدمة من خلال زيادة المعاشات بمعدل التضخم ووضع حد ادنى للمعاشات يساوى 65% من الحد الأدنى للأجر التامينى كما تم فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة ونظام المعاشات المصرى، ودمج صندوقى التأمين الاجتماعى وانشاء صندوق لاستثمار فوائض التأمينات الاجتماعية.

وأضافت القباج أن الوزارة تنتهج مظلة شاملة لمد وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بدءا من بناء قواعد البيانات، مرورا بإطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة تكافل وكرامة الذى يغطى حاليا نحو 5 ملايين أسرة 74٪ منهم نساء، وبالتوازى مع ذلك اطلقت برامج الصحة الإنجابية للحد من النمو السكانى والتوسع فى انشاء الحضانات والتشجيع على مشاركة المرأة فى القوى العاملة، بالإضافة إلى برامج التوعية المجتمعية، كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين فى مختلف القطاعات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تقدم رعاية خاصة للمرأة المعيلة، وقدمنا مساعدات نقدية لأكثر من 500 الف امرأة ما بين مطلقة، أرملة ، بقيمة تزيد علي 2 مليار جنيه بالإضافة الى مساعدات سنوية تحصل عليها المرأة المطلقة لسداد النفقات والأجور بقيمة تصل الي 840 مليون سنويا من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى، كما تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على تطوير نظام المعاشات، مشيرة فى الوقت ذاته الى أن وزارة التضامن الاجتماعى تلعب دورا رئيسى فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تتبنى نهجا شاملا للتنمية بما يسهم فى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية فبجانب مد جميع خدمات التامينات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية لجميع الاسر بالقرى التى تشملها المبادرة نعمل أيضا على تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والتى منها برامج للتوعية بالصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادى الى جانب التوسع فى انشاء دور الحضانة بتلك القرى مع تطبيق معايير الجودة المعتمدة ورفع وعى الوالدين بأهمية الالتحاق برعاية الأطفال.

وأكدت القباج أن الوزارة تراعى النوع الاجتماعى فى كل برامجها وأنشطتها، بجانب ميكنة جميع خدمات الوزارة للتيسير على متلقى الخدمة، وكذلك اتساقا مع توجهات الدولة نحو الشمول المالى تم إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما دشنت الوزارة منصة رقمية لرصد ومتابعة الإنجازات المخطط لها فى ذلك المكون، مع وضع مؤشرات للتحقق لكل نتيجة، وذلك حرصا من وزارة التضامن الاجتماعى على رصد تلك النتائج مصنفة بمجال الخدمة وبالفئة العمرية وبالقطاع الجغرافى، وأهمية التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحرص الوزارة فى العمل على تعزيز آليات الحوكمة والتحول الرقمى، وقد تجلى ذلك فى إنشاء هياكل إدارية مستحدثة بالوزارات المختلفة تتمثل فى الإدارة المركزية للتحول الرقمى، والإدارة العامة للرقابة الداخلية والحوكمة، ووحدة حقوق الإنسان، ووحدة الحوكمة.

مشددة على أن الدولة المصرية لديها سياسات اجتماعية قوية وهناك دعم من قبل القيادة السياسية للتوسع فى شبكة برامج الحماية الاجتماعية وهناك لجنة وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات الشريكة فى تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية.

وأنهت القباج كلمتها بالتأكيد على أن محاربة الفقر متعدد الابعاد والقضاء على الجوع وتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لن يتم فقط من خلال التوسع فى برامج الدعم والمساعدات وإنما فى مد برامج التمكين الاقتصادى والعمل على تنمية القدرات وخلق فرص العمل للفئات الاولى بالرعاية، وذلك بالشراكة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى وكافة الشركاء الدوليين والمحليين.