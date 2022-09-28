بسام راضى: فوز 5 مشروعات مصرية بجوائز عالمية شهادة دولية رفيعة المستوى

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن فوز 5 مشروعات مصرية فى مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية، وهى المحددات والمعايير التى طالما يوجه بتطبيقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ويشدد على الالتزام بها فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.





وكانت مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية، أعلنت مؤخرا، نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 وضمت حوالى 34 مشروعا حيث فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن المشروعات الآتية: - أفضل مشروع نقل فى العالم: محطة عدلى منصور التبادلية.

- أفضل مشروع ثقافى فى العالم: مركز مصر الثقافى الإسلامى، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- أفضل مشروع ترميم فى العالم: تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل.

- أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم: محطة رياح رأس غارب بخليج السويس.

- أفضل مشروع بيئى فى العالم: مشروع تطوير قرى توشكى الجنوبية.

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